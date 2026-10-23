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LUCERA ‘CITTÀ DELLA DAMA 2026’: PER 8 GIORNI SARÀ CAPITALE MONDIALE ED EUROPEA DELLO SPORT DELLA MENTE

Dall’8 al 15 novembre, la città federiciana ospiterà il Match Mondiale per il titolo di Dama Inglese GAYP tra l’italiano Matteo Bernini e lo statunitense Alex Moiseyev e tre Campionati Europei Three-Move. L’evento rientra tra i ‘Grandi Eventi Sportivi – Puglia 2026’

LUCERA – Quattro campionati di altissimo livello tecnico e agonistico, tra i quali spicca il Match mondiale per il conferimento del titolo di Dama Inglese GAYP: dall’8 al 15 novembre, Lucera diventa ‘Città della Dama 2026’. La manifestazione sportiva, che porterà nel centro federiciano i migliori giocatori di Dama d’Europa e non solo, è realizzata nell’ambito dell’avviso ‘Grandi Eventi Sportivi – Puglia 2026’ del programma ‘Puglia Regione Europea dello Sport 2026’.

Per una settimana, e secondo un fitto calendario di date ed eventi, i migliori campioni iridati e le eccellenze del movimento damistico europeo e mondiale si daranno appuntamento in Puglia, sfidandosi con tecnica ed esperienza sulla damiera. Tutte le competizioni ufficiali avranno luogo nei locali del Best Western Hotel Palace di Lucera (Strada Provinciale 5, 71036 Lucera – FG).

Il programma agonistico e i protagonisti

Le competizioni si svolgono sotto l’egida della World Checkers/Draughts Federation (WCDF), della European Draughts Confederation (EDC) e della Federazione Italiana Dama (FID), con il supporto organizzativo dell’ASD Trilogy Dama Arpi di Foggia e il sostegno della Regione Puglia.

Il programma sportivo si articola in quattro appuntamenti di massimo livello agonistico:

· Match Mondiale di Dama Inglese (specialità GAYP – Go As You Please): dall’8 al 15 novembre 2026.

· Campionato Europeo Assoluto di Checkers (specialità Three-Move): dal 13 al 15 novembre 2026.

· Campionato Europeo Femminile di Checkers (specialità Three-Move): dal 13 al 15 novembre 2026.

· Campionato Europeo Under 18 di Checkers (specialità Three-Move): dal 13 al 15 novembre 2026.

La sfida mondiale vedrà confrontarsi l’italiano Matteo Bernini, campione del mondo in carica nella specialità GAYP, e lo sfidante statunitense Alex Moiseyev, pluricampione mondiale qualificatosi grazie alla vittoria nel Torneo di Qualificazione Mondiale tenutosi a Trieste nel 2025. Una sfida all’ultima mossa che si articolerà su 24 partite.

“Desidero riconoscere il lavoro svolto da ASD Trilogy Dama Arpi, dalla Federazione Italiana Dama e dalla European Draughts Confederation per aver reso possibile questo incontro”, commenta Richard Beckwith, Presidente della World Checkers/Draughts Federation (Wcdf).

“Prevedo un match equilibrato: Matteo Bernini è un campione affermato, mentre Alex Moiseyev compete in match per il titolo mondiale fin dal 2000. Auguro a entrambi i giocatori la migliore fortuna nella preparazione e non vedo l’ora di seguire le loro sfide”, assicura il numero uno della Federazione Mondiale della Dama.

L’appuntamento segna una significativa continuità per la Capitanata, che già nel 2025 ha ospitato il Campionato Mondiale di Dama Inglese, specialità Three-Move, con la difesa del titolo da parte del campione azzurro Sergio Scarpetta, talento originario di Cerignola. Le gare in quell’occasione si svolsero a Foggia. Si tratta, quindi, della seconda competizione mondiale ospitata in Puglia, e più precisamente in Capitanata: due grandi eventi, in specialità damistiche differenti, che hanno visto la bandiera tricolore presente, ad indicare il ‘peso’ sportivo del movimento damistico italiano.

La Dama, lo ricordiamo, è una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI attraverso la FID – Federazione Italiana Dama, tra le Discipline Sportive Associate. “Per una settimana, Lucera sarà la capitale europea e il centro mondiale della Dama”, spiega il Presidente della FID e della EDC – European Draughts Confederation, Carlo Andrea Bordini. “Un appuntamento di altissimo livello tecnico, che segna un momento storico per la nostra disciplina anche per la presenza di numerosi campioni iridati, di ieri e di oggi, con palmarès straordinari. A Lucera celebreremo l’eccellenza della Dama, Sport della Mente, nella sua massima espressione. Sarà un’occasione unica per gli atleti, gli addetti ai lavori e gli appassionati, che potranno vivere da vicino le emozioni della competizione oppure seguirla in streaming in tutto il mondo” aggiunge.

Oltre ai contendenti al titolo iridato, la manifestazione vedrà la partecipazione di atleti di primo piano del panorama damistico, tra cui il già citato campione Sergio Scarpetta, Nadiya Chyzhevska, Tetiana Zaitseva e il giovane Campione Mondiale Under 18 GAYP Lorenzo Damiano Lodato.

“La Dama è una disciplina millenaria che unisce culture e generazioni, mettendo al centro strategia, competizione, impegno e rispetto dell’avversario. Eventi come questo ne esaltano il valore sportivo e ne testimoniano la capacità di coinvolgere un pubblico internazionale”, rimarca Bordini. “Ringrazio di cuore gli organizzatori e tutti i partner che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, ed in particolare la Regione Puglia. ‘Città della Dama 2026’ è il risultato di un enorme impegno organizzativo e rappresenta un’importante opportunità per generare valore sportivo, turistico e culturale, valorizzando il territorio, gli atleti e la Federazione Italiana Dama nel panorama sportivo internazionale”.

L’appuntamento, infatti, costituisce un’opportunità di valorizzazione turistica e culturale per Lucera e l’intera Capitanata, permettendo ad atleti e visitatori di scoprire il patrimonio storico locale, tra cui la Fortezza Svevo-Angioina, l’Anfiteatro romano e la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta. Grazie alla collaborazione del GAL Daunia Rurale, inoltre, gli atleti avranno modo di conoscere e apprezzare i tratti principali della storia, dell’arte, dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, con visite guidate e degustazioni dedicate.

Parallelamente al programma agonistico principale finanziato nell’ambito del bando regionale, l’organizzazione promuoverà, inoltre, iniziative collaterali distinte, quali campionati provinciali nelle specialità dama italiana, inglese e internazionale, visite al patrimonio storico-artistico e una sfida simultanea che vedrà circa 60 studenti delle scuole locali confrontarsi con un pluricampione del mondo.

Tutti i dettagli del programma ‘Città della Dama 2026’ verranno illustrati nell’ambito della conferenza stampa indetta per il prossimo mercoledì, 28 ottobre, alle ore 11, nella sala conferenze della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152, alla presenza degli organizzatori.