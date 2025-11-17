Lucera
Biagio Antonacci a Lucera: ecco quando
Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto.
Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto.
UNPLUGGED 2026
4 Arene – 40 Concerti
TEATRO GRECO – TINDARI (ME)
ANFITEATRO ROMANO – LUCERA (FG)
ANFITEATRO DEL VITTORIALE – GARDONE RIVIERA (BS)
TEATRO GRANDE – POMPEI (NA)
Biglietti disponibili dalle 18:00 su ticketone.it