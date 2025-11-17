[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Biagio Antonacci a Lucera: ecco quando

Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto.

Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto.

UNPLUGGED 2026

4 Arene – 40 Concerti

TEATRO GRECO – TINDARI (ME)

ANFITEATRO ROMANO – LUCERA (FG)

ANFITEATRO DEL VITTORIALE – GARDONE RIVIERA (BS)

TEATRO GRANDE – POMPEI (NA)

Biglietti disponibili dalle 18:00 su ticketone.it