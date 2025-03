[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucera inaugura il suo anno da Capitale della Cultura di Puglia 2025, si apre sabato 15 marzo con Sergio Cammariere

“Siamo pronti a scrivere una nuova pagina della nostra storia! Sabato 15 marzo daremo ufficialmente il via a Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025: un anno di eventi, arte, musica e cultura che celebrerà la bellezza e l’identità della nostra città e dei Monti Dauni. Special guest della serata: Sergio Cammariere! Un grande artista – accompagnato dalla violoncellista Giovanna Famulari – che con la sua eleganza e raffinatezza ci regalerà emozioni indimenticabili in un evento che segna l’inizio di un viaggio straordinario per tutta la comunità. Vi aspettiamo per condividere insieme questa emozione e dare il via a un anno indimenticabile!” – l’annuncio sui suoi canali social del Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta.

Lucera si prepara così a vivere un momento di grande prestigio con la cerimonia ufficiale di inaugurazione del suo anno da Capitale della Cultura di Puglia 2025, che si terrà sabato 15 marzo alle ore 18.30 presso il Cine-Teatro dell’Opera (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Un evento di straordinaria rilevanza che segna l’inizio di un percorso culturale ricco di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città.

Ad aprire la serata saranno gli interventi istituzionali del Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, dell’Assessore alla Cultura della Città di Lucera, Maria Angela Battista e del coordinatore di Lucera Capitale cultura Puglia, Pasquale Gatta, che daranno il via ufficiale a questo importante anno per la città.

La cerimonia sarà un’occasione speciale anche per celebrare il passaggio di testimone tra Monte Sant’Angelo, Capitale della Cultura di Puglia nel 2024, e Lucera.

Questo momento simbolico vedrà la partecipazione dei sindaci del Gargano, che con un gesto idealmente abbracceranno i sindaci dei Monti Dauni, a testimonianza della profonda sinergia tra territori uniti dalla cultura e dalla storia.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali e del mondo culturale pugliese. Tra gli ospiti istituzionali, interverranno: il Presidente Michele Emiliano (in video collegamento), Raffaele Piemontese (vice presidente della Regione Puglia), Viviana Matrangola (Assessore alla Cultura e Legalità della Regione Puglia), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia), Paolo Ponzio (Presidente di Puglia Culture) e Fiorenza Pascazio (Presidente di ANCI Puglia).

A condurre la serata sarà il giornalista del TG1, Giacinto Pinto, che accompagnerà il pubblico attraverso i momenti più significativi della cerimonia, offrendo spunti di riflessione sul valore della cultura come motore di crescita per i territori.

Ad impreziosire l’evento con la sua raffinata arte musicale sarà il cantautore Sergio Cammariere, la cui musica elegante e suggestiva saprà regalare un’atmosfera unica ed emozionante.

Il Piano Solo dell’artista, che arriva a coronamento della sua trentennale carriera, nasce dall’intimità tra Cammariere e il suo strumento e riflessioni in musica che colgono l’essenza delle sue composizioni perché spoglie: solo Sergio, solo pianoforte, solo voce, “solo” note e armonia. Eccezionalmente per questo progetto vi sarà la presenza come special guest di Giovanna Famulari al violoncello, che accompagnerà alcune delle composizioni di Cammariere. La performance spazierà tra i classici di Sergio e il repertorio tratto dal suo ultimo progetto discografico, “Una sola giornata”. Un disco prezioso e ispirato che contiene tracce inedite nate dal felice sodalizio tra il pianoforte del cantautore e la penna di Roberto Kunstler. Canzoni che conducono l’ascoltatore in un viaggio senza luogo e senza tempo, perchè per definizione musica e poesia non conoscono confini. Canzoni capaci di creare un ponte tra le arti, dove musica, cinema, teatro e letteratura si incontrano e si intrecciano felicemente. Ogni brano esplora orizzonti musicali che vanno dal minimalismo sperimentale al blues, dalla forma canzone al jazz. Il suo pianismo ricercato ci trasporta in un mondo caleidoscopico, accogliente e profondo.

Con questa cerimonia, Lucera inaugura ufficialmente il suo percorso da Capitale della Cultura di Puglia 2025, dando avvio a un anno di eventi, spettacoli e iniziative volte a esaltare la storia, l’identità, le tradizioni e la vitalità culturale della città. Un appuntamento imperdibile che segnerà l’inizio di una nuova stagione di crescita e valorizzazione per Lucera e per l’intera regione.