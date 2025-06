[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Capitale pugliese della Cultura 2025 a Monaco per promuovere la destinazione Lucera

Pitta: Opportunità strategica per la nostra comunità e le nostre aziende

La città di Lucera parteciperà all’evento “Foggia-Monaco: Stupor Mundi” con l’obiettivo di

promuovere lo stupendo patrimonio culturale, archeologico e storico nell’anno in cui è insignita del

titolo di Capitale Puglia Cultura 2025.



A rappresentarla sarà il sindaco Giuseppe Pitta che parteciperà agli incontri istituzionali ed

economici insieme al presidente della Camera di Commercio Giuseppe Di Carlo e ai colleghi delle

città della provincia di Foggia in cui più evidenti sono le tracce, materiali e immateriali, dell’amore

di Federico II per la Capitanata.

“È un’opportunità strategica per la nostra comunità e per le nostre aziende, particolarmente del

settore agroalimentare, quella che ci è offerta dall’attivazione del collegamento aereo FoggiaMonaco”, afferma il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta.



“Ed è una felicissima coincidenza con l’avvio delle attività culturali che caratterizzano il

programma della Capitale Puglia Cultura 2025, tanto a Lucera che nei borghi dei Monti Dauni.

Abbiamo l’opportunità, quindi, di promuovere il nostro territorio come meta di viaggio, offrendo a

tour operator ed operatori economici tedeschi un ventaglio di proposte affascinanti e, per così dire,

gustose.



Lucera e i lucerini non vedono l’ora di accogliere i viaggiatori provenienti da Monaco, come dalle

altre città, regioni e nazioni connesse alla Capitanata grazie ai voli da e per l’aeroporto di Foggia”.