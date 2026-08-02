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Una foto con Biagio Antonacci! La divertente sfida social di Paoletti’s Farm conquista il web

LUCERA – Da una semplice idea nata per scherzo è nato quello che sta diventando uno dei tormentoni social dell’estate lucerina.

Protagonista è Francesco Pio Paoletti, ideatore dei canali social Paoletti’s Farm, che da giorni pubblica sui propri canali una serie di post ironici e surreali intitolati “La ricerca di Biagio Antonacci”, ispirati alla presenza del cantautore a Lucera in occasione dei concerti all’Anfiteatro Romano.

L’idea è tanto semplice quanto originale: raccontare, giorno dopo giorno, i continui e improbabili tentativi di riuscire a scattare una fotografia con Biagio Antonacci, trasformando ogni mancato incontro in una storia sempre più assurda e divertente.

Dal piatto di pasta “consolatorio” alle scarpe da regalare al cantante, passando per fotomontaggi, volontari che “proteggono” l’ingresso dell’anfiteatro, fino al coinvolgimento di Pio e Amedeo, ai quali Paoletti ha ironicamente chiesto una “raccomandazione” ricordando di aver montato, anni fa, le trasmissioni “Occhio di Bue” agli esordi del duo comico nella tv.

Ogni episodio ha contribuito ad alimentare un racconto ironico che ha coinvolto sempre più utenti, con commenti, condivisioni e tag rivolti direttamente a Biagio Antonacci, nella speranza che il cantante notasse il tormentone.

Ma la serie ha fatto un ulteriore salto di qualità quando, per continuare il gioco, è stata coinvolta anche Maria Angela Battista, Assessore alla Cultura del Comune di Lucera.

In un video pubblicato sui social, l’assessore ha partecipato con ironia all’iniziativa registrando un appello rivolto a Biagio Antonacci affinché concedesse finalmente la tanto attesa fotografia, trasformando quella che era nata come una semplice gag in un’iniziativa capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e utenti del web.

L’appello, naturalmente in chiave goliardica, si conclude con l’invito rivolto al cantautore a incontrare Francesco Pio Paoletti nei pressi dell’Anfiteatro Romano, per mettere finalmente fine a quella che, sui social, è stata ormai ribattezzata come una vera e propria “telenovela”.

L’obiettivo dell’iniziativa è semplicemente regalare qualche sorriso attraverso un racconto leggero, autoironico e volutamente surreale, trasformando una fotografia mai scattata in una serie di episodi che il pubblico segue giorno dopo giorno.

E la storia potrebbe non fermarsi qui.

Con l’arrivo a Lucera di Mario Biondi e successivamente di Nino D’Angelo, la simpatica “caccia alla foto” potrebbe proseguire anche con i prossimi protagonisti dell’estate musicale lucerina, dando vita a nuovi episodi all’insegna dell’ironia e del divertimento.

Perché, dopo giorni di ricerche, una cosa è ormai certa: la foto con Biagio Antonacci ancora non c’è… ma il tormentone è già diventato un piccolo caso social.



