A Lucera il campo largo c’è e sostiene Giuseppe Pitta sindaco

Insieme Pd, M5S, Psi, PLD, Italia Viva, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera

Al candidato sindaco le forze politiche hanno dato mandato di ampliare ulteriormente la coalizione

La prossima settimana, primo incontro pubblico per condividere con i cittadini l’inizio di un nuovo percorso

LUCERA – Alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Lucera, le forze politiche del campo largo si presenteranno unite e, unitariamente, sosterranno come proprio candidato sindaco il primo cittadino uscente Giuseppe Pitta. Il patto di unità, con la scelta di sostenere la conferma di Giuseppe Pitta alla guida della città, è stato sottoscritto da Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Psi, Partito Liberaldemocratico, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera. A Giuseppe Pitta, le forze politiche hanno dato mandato di allargare la coalizione ad altre forze civiche e politiche che intendano condividere valori e obiettivi del patto. La prossima settimana, la coalizione e il candidato sindaco terranno un incontro pubblico per condividere con i cittadini l’inizio di un nuovo percorso. La costituzione del campo largo a Lucera è un fatto politico oltremodo significativo, caratterizzato dalla condivisione di un progetto politico per la città, per le cittadine e i cittadini. Un progetto che non parte da zero, ma dal grande lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’Amministrazione comunale e dall’obiettivo di costruire il presente e il futuro della città assieme a tutti i lucerini.

Quella del campo largo è la prima coalizione a chiarire composizione, nome e scelta unitaria del candidato sindaco. La prima a esplicitare l’obiettivo di continuare a lavorare per ampliare ulteriormente la compagine e costruire un nuovo percorso di massima condivisione della responsabilità di impegnarsi insieme per Lucera. Perché Lucera viene prima e merita che il suo futuro sia abbracciato e coltivato con la forza delle idee, la concretezza delle azioni, l’inclusione in un percorso unitario dell’impegno delle forze politiche, delle migliori espressioni del civismo, di tutti i cittadini che desiderano impegnarsi per amore della propria città.