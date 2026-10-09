Accorpata la Diocesi di Lucera-Troia all’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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NOMINA DEL NUOVO VESCOVO DI LUCERA-TROIA E UNIONE IN PERSONA EPISCOPI DELL’ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI FOGGIA-BOVINO E DELLA DIOCESI DI LUCERA TROIA



La Santa Sede ha comunicato oggi la nomina di S.E. Mons. Giorgio Ferretti, quale nuovo Vescovo

della Diocesi di Lucera-Troia, unendo quest’ultima all’Arcidiocesi Metropolitana di Foggia-Bovino

in persona Episcopi.



La nomina è stata resa pubblica dalla Sala Stampa della Santa Sede alle ore 12.00 di oggi.

Con questo provvedimento, le due Chiese particolari continuano a conservare la propria identità

e autonomia giuridica e pastorale, ma vengono affidate alla guida del medesimo Vescovo.

Si tratta, dunque, di due diocesi distinte, unite nella persona del loro Pastore.

S.E. Mons. Giorgio Ferretti, già Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, che assume pertanto

anche il governo pastorale della Diocesi di Lucera-Troia, è chiamato a svolgere il proprio ministero

episcopale al servizio di entrambe le comunità ecclesiali.



La nomina rappresenta per le due Diocesi un momento di particolare significato ecclesiale,

vissuto nella consapevolezza che ogni cambiamento nella guida pastorale è anzitutto un invito a

rinnovare la comunione, la corresponsabilità e la missione evangelizzatrice.

Nei prossimi giorni saranno comunicati data, luogo e modalità della celebrazione di ingresso e

di presa di possesso canonica del nuovo Vescovo.