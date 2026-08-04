Al via il torneo delle Chiavi di Lucera

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AL VIA IL TORNEO DELLE CHIAVI 2026 A LUCERA..

SI PARTE IL 7 AGOSTO CON IL VILLAGGIO MEDIEVALE NELLA FORTEZZA SVEVO-ANGIOINA.

Fino al 13 agosto un ricco programma di eventi in città.

CARTELLA STAMPA – TORNEO DELLE CHIAVI 2026

Comunicato stampa 04

Lucera, 4 agosto 2026 – È tutto pronto a Lucera per il Torneo delle Chiavi 2026 che dal 7 al 13 agosto andrà in scena tra la Fortezza Svevo-Angioina e l’Anfiteatro Romano-Augusteo. Un ricco programma attende appassionati, cittadini e turisti per un evento ormai consolidato e sempre più coinvolgente, giunto quest’anno alla 43^ edizione.

Si parte venerdì 7 agosto con il Villaggio Medievale che fino al 9 sarà ospitato all’interno della Fortezza Svevo-Angioina: un’esperienza immersiva tra accampamenti storici, antichi mestieri, spettacoli, combattimenti, musica e scene di vita quotidiana.

Alle ore 19.00 ci sarà l’apertura ufficiale del Villaggio Medioevale e degli accampamenti militari, seguita da uno spettacolo di falconeria. A precedere questo momento sarà il percorso tematico “Dal Palatium di Federico II al polo museale Stupor Mundi” organizzato dall’Archeoclub d’Italia APS – sede di Lucera “Minerva”, in programma alle 17.30 (la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria – fino ad esaurimento posti – tramite WhatsApp al numero 380 4736710).

L’iniziativa – originariamente inserita nel programma delle Giornate Europee dell’Archeologia e successivamente annullata a causa dell’incendio che, lo scorso giugno, ha interessato anche la Fortezza Svevo-Angioina – offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire la storia dell’età sveva e di conoscere il progetto di valorizzazione del Palatium federiciano. Attraverso un percorso narrativo curato dai soci dell’Archeoclub, sarà possibile ripercorrere le vicende di Federico II e della sua residenza lucerina.

L’evento sarà arricchito dalla presentazione del progetto del futuro Polo Museale “Stupor Mundi”, illustrato dall’arch. Pasqualina Casiero, dall’ing. Salvatore Fabio De Vita, dall’arch. Michele Zolli e moderato dall’arch. Anna Pia Urbano, con immagini aeree realizzate con drone. L’Archeoclub ringrazia lo Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno di Caserta per il contributo scientifico e progettuale.

All’incontro saranno presenti anche il Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, il responsabile della gestione degli eventi culturali e turistici del Comune di Jesi Francesco Maria Tiberi e il presidente della Fondazione Federico II Paolo Mariani, per rinnovare il gemellaggio tra Jesi e Lucera nel nome di Federico II.

La serata proseguirà alle 20.30 con la tradizionale Sfilata delle Dame delle Cinque Porte Storiche, che ci concluderà con l’elezione della “Dama di Porta”. Alle 22.00 andrà in scena “Corradino e la rivolta nel regno”, il primo di tre episodi della rievocazione storica “1268-1269 – L’assedio angioino di Lucera”, organizzata e coordinata dall’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera con la direzione scientifica e la partnership dell’Associazione storico culturale “Imperiales Friderici II” di Foggia, in collaborazione con Walter Di Pierro e con l’attiva partecipazione di numerose associazioni italiane che si occupano di living history e re-enactment del Duecento.

Questa rievocazione – introdotta per la prima volta lo scorso anno nel Villaggio Medioevale – restituisce al pubblico la storia dell’assedio che pose fine all’autonomia della Luceria Saracenorum, unica enclave musulmana nel Regno di Sicilia. Dopo oltre un anno di resistenza, la città si arrese nell’agosto 1269, vedendo ridursi la propria autonomia ma mantenendo la libertà religiosa.

Alle 23.00 ci sarà un’esibizione corale di abilità schermistiche con le frecce infuocate. La prima serata del Villaggio si concluderà con il concerto di musica medievale della Camerata Mvsica Antiqva.

Sabato 8 agosto alle ore 18.00 aprirà il Villaggio Medievale, alle 20.00 sono previste le fasi eliminatorie della gara di tiro con l’arco, mentre alle 21.00 ci sarà il Certame delle Porte che vedrà gli arcieri delle Cinque Porte gareggiare per eleggere la Dama d’Estate. Alle 22.00 andrà in scena il secondo episodio dell’Assedio Angioino 1269-69 con “La disfatta di Pierre De Beaumont”, che vede la ritirata del Camerario del regno di Sicilia e comandante in capo dell’esercito angioino, sconfitto da una sortita saracena.

La seconda giornata si concluderà con lo spettacolo di danza aerea “L’ultimo volo dell’aquila” e con il concerto di musica medieval folk a cura degli Errabundi.

Domenica 9 agosto si partirà, invece, con “La resa di Lucera”, il terzo episodio dell’Assedio Angioino 1269-69, che ripercorre la presa della città per fame e stenti, con la morte dei capi ribelli e dei cristiani.

Alle 20.00 ci sarà la fase finale della gara di tiro con l’arco e alle 21.00 l’Investitura dei Cavalieri delle Cinque Porte Storiche e la Giostra del Saraceno, dimostrazione pratica dell’antica competizione medioevale e degli spettacoli equestri. A chiudere la tre giorni nella Fortezza saranno lo spettacolo di danza e il concerto di musica medieval folk con i Ruad.

Durante la tre giorni al Villaggio Medievale i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera dell’epoca tra banchi storici, attività didattiche e spettacoli di falconeria; fare un giro sul carro “tumbarello”; effettuare visite guidate alla Fortezza (dalle 18 alle 23); ascoltare le suggestioni sonore a cura della Camerata Mvsica Antiqva all’interno della Torre della Leonessa (dalle 19 alle 22) e accedere agli stand gastronomici.

Gli eventi proseguono il 12 e 13 agosto con i due appuntamenti più attesi della tradizione: il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico.

Martedì 12 agosto alle ore 18.00 in piazza Duomo, avrà luogo la benedizione del Palio e degli atleti delle Cinque Porte Storiche. Alle ore 21.00, nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Augusteo, si svolgerà il Torneo delle Chiavi. L’attesa sfida tra rioni vedrà gli atleti delle Cinque Porte Storiche di Lucera contendersi il Palio della Città, caratterizzato dai colori blu e oro e dalle chiavi, simbolo del legame con Santa Maria Patrona. Il Palio è attualmente custodito da Porta Foggia, che lo scorso anno se lo è aggiudicato per la terza volta consecutiva, arrivando a collezionare ben nove vittorie.

Il 13 agosto oltre cinquecento figuranti saranno protagonisti del tradizionale Corteo Storico, che quest’anno vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Francesco Testi, nelle vesti di re Carlo II d’Angiò. La partenza del Corteo è prevista alle 18.30 dalla Fortezza Svevo-Angioina e giungerà alle 20.30 in piazza Duomo, dove ci sarà la cerimonia di affidamento della Città a Santa Maria.

Gli eventi si concluderanno con il suggestivo incendio della Fortezza, in programma alle ore 23.30.

A presentare il Torneo delle Chiavi sarà, come sempre, Vito De Girolamo, Marcello Calabrese curerà gli allestimenti scenografici e logistici nonché il coordinamento del Corteo Storico, le sartorie delle Cinque Porte forniranno i costumi dei figuranti impegnati nelle giornate medioevali, a Giovanni Turco è affidata l’enogastronomia mentre a Gianni Finizio spetta il coordinamento organizzativo dell’intera manifestazione. I testi del Torneo delle Chiavi sono di Giuseppe Di Sabato, la cerimonia di affidamento della città è a cura di Walter Di Pierro.

Tutte le info per partecipare al Torneo delle Chiavi 2026 sono sul sito www.torneodellechiavi.it