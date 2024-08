Al via gli “Eventi Medioevali” a Lucera. Dall’8 al 13 agosto 2024

Lucera si veste a festa con gli stendardi delle Cinque Porte ed è pronta per gli “Eventi Medioevali” in programma dall’8 al 13 agosto 2024 organizzati dall’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera in collaborazione con il Comune di Lucera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, con il contributo di Fondazione Puglia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.



A precedere l’apertura degli “Eventi Medievali” sarà la presentazione del volume “Le Chiavi in Palio. Il corteo storico e il torneo delle chiavi della Città di Lucera” a cura di Massimiliano Monaco (edito da Claudio Grenzi) e l’inaugurazione della relativa mostra in programma lunedì 5 agosto alle ore 20.30 nei locali comunali siti in via Zuppetta 5 (ex Gal Meridaunia) a Lucera.

“Le Chiavi in Palio” rappresenta un prezioso scrigno che racchiude la storia e la rassegna cronologica delle quaranta edizioni del Torneo delle Chiavi e del Corteo Storico, oltre all’Albo d’Oro contenente l’elenco ufficiale delle porte vincitrici del Palio. La pubblicazione cristallizza quaranta anni di storia della città di Lucera e nasce con l’idea di “tramandare, attraverso testi e immagini, le motivazioni storiche e artistiche, lo spirito, il significato e le finalità sociali che sono alla base del Corteo storico, del Torneo delle Chiavi, del rito della consegna simbolica delle Chiavi della Città alla Beata Vergine Patrona da parte del re o del vescovo e di altre manifestazioni di grande partecipazione popolare che ogni anno si organizzano all’interno del ricco programma del Ferragosto lucerino”, come è riportato sulla quarta di copertina.



All’inaugurazione della mostra – che raccoglie i disegni e i manifesti realizzati in quaranta anni di eventi – interverranno l’autore della pubblicazione Massimiliano Monaco, il presidente dell’APS 5 Porte Storiche Gianni Finizio (che ha curato la presentazione del volume) e la coordinatrice del “Comitato dei Promotori Lucera 2026” Orfina Scrocco.



Dall’8 al 10 agosto torna, per il secondo anno, il Villaggio Medioevale, che sarà allestito nella suggestiva cornice della Fortezza Svevo-Angioina. Durante i tre giorni, a partire dalle ore 19.00, figuranti in abiti medioevali proporranno scorci di vita dell’epoca e accompagneranno i partecipanti attraverso visite guidate e momenti di rievocazione storica. Saranno allestiti banchi di artigianato medioevale e non mancheranno giochi medioevali per bambini, musica e degustazioni enogastronomiche.



Si parte giovedì 8 agosto alle ore 19.00 con la Sfilata delle Dame delle 5 Porte Storiche, che si concluderà con l’elezione della Dama di Porta. Venerdì 9 agosto le 5 Dame si contenderanno il titolo di Dama d’Estate con il Gioco dell’Oca vivente, che vedrà gareggiare gli arcieri delle 5 Porte, mentre sabato 10 agosto ad animare il Villaggio Medioevale saranno l’Investitura dei 5 cavalieri delle Porte Storiche e la Giostra del Saraceno.



Il 12 e il 13 agosto appuntamento con i due eventi della tradizione lucerina che quest’anno giungono alla 41^ edizione: il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico.



Lunedì 12 agosto, alle ore 18.00 in piazza Duomo, avrà luogo la benedizione del Palio e degli atleti delle 5 Porte Storiche (Porta San Giacomo, Porta Albana, Porta Foggia, Porta San Severo e Porta Troia) da parte del Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano e a seguire, alle ore 21.00, si svolgerà il Torneo delle Chiavi nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Augusteo.



L’attesa sfida tra rioni vedrà gli atleti delle Cinque Porte Storiche di Lucera contendersi il Palio della Città, caratterizzato dai colori blu e oro e dalle chiavi, simbolo del legame con Santa Maria Patrona. Il Palio è attualmente custodito da Porta Foggia, che lo scorso anno se lo è aggiudicato dopo ben 25 anni alla fine di un autentico testa a testa con Porta San Giacomo. Per la seconda volta nella storia del Torneo delle Chiavi, infatti, c’è stato un ex aequo per il primo posto tra due porte che hanno dovuto sfidarsi in un’ulteriore gara, quella del lancio del tronco, scelta tramite sorteggio (nel 2022 a duellare per la vittoria erano state Porta Troia e Porta San Giacomo).

Martedì 13 agosto nelle strade della città andrà in scena il Corteo Storico, che partirà alle 18.00 dalla Fortezza Svevo-Angioina per giungere alle 20.30 in piazza Duomo, dove ci sarà la cerimonia di affidamento della Città a Santa Maria. Sfileranno oltre cinquecento figuranti – tra dame, cavalieri, musici e sbandieratori – indossando costumi d’epoca per rievocare un periodo storico particolarmente intenso e ricco di avvenimenti rilevanti per la città, come avviene ormai ogni anno dal lontano 1983 (fatta eccezione per il 2020 e il 2021, periodo in cui il Corteo ha dovuto subire uno stop causa Covid).

Sempre in Piazza Duomo a partire dalle 21.00 appuntamento da non perdere con 20/VISIONIFUTURE/24 a cura di Festina Lente, in collaborazione con Cineteatro dell’Opera e Murialdomani. Si tratta di un videomapping per raccontare la storia di Lucera, il suo legame con religione, cultura e integrazione, ma anche un nuovo modo di immaginare il futuro della città.

A presentare gli eventi sarà Vito De Girolamo, con il coordinamento dei direttori artistici delle cinque porte (Giuseppe Grasso, Marcello Calabrese, Amalia Checchia, Lorenzo Morelli e Giuseppe Di Sabato) e la direzione organizzativa di Gianni Finizio.

La grafica del manifesto storico di questa edizione è stata realizzata da Giuseppe Di Sabato.

L’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera ringrazia per la collaborazione: Gens Capitanatae, Archeo Club di Lucera, Ensemble Bona Fides e Francesco Tozzi, Guide Turistiche Lucera, Sbandieratori e musici Città di Lucera, Puer Apuliae, I Normanni e Lucia Calabrese, Associazione Liu.Bo, ASCD Arte Apulia, La Coperta, Danzarte, Visit Lucera, gli artisti Andrea Petrillo e Alessandro Tommasone, I Diversabili, Gruppo Ser Protezione Civile, Humanitas.



L’ingresso a tutti gli eventi è libero, ad eccezione del “Torneo delle Chiavi” (l’incasso è a favore del Comune di Lucera). Ticket € 5,00; ridotto € 3,00 per bambini e adolescenti da 6 a 14 anni; omaggio per bambini fino a 5 anni. Le prevendite sono disponibili presso la sede dell’APS 5 Porte Storiche Città di Lucera (in via D’Auria 2) dal lunedì al sabato 9.30/12.30 e 17.00/20.00.