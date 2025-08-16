[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucera Calcio ed il bomber sparito

La società ASD Lucera Calcio, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e serietà che ne contraddistinguono l’identità, comunica con profondo rammarico l’inaspettato e ingiustificato abbandono del progetto sportivo da parte del calciatore Innocent Ronald Media, regolarmente tesserato fino al 30 giugno 2026.

Il calciatore, dopo aver chiesto e ottenuto il consenso per far temporaneamente ritorno in Uganda nel corso della pausa estiva — con biglietti aerei di andata e ritorno interamente sostenuti dalla società — ha successivamente scelto, in maniera unilaterale e senza alcun preavviso, di non rientrare, avanzando la propria disponibilità a un altro club locale e facendo pervenire, tramite tale società, una richiesta di transfer internazionale. La società sottolinea che tale richiesta non è mai stata anticipata da alcuna comunicazione formale da parte del calciatore, né tantomeno da un confronto diretto, come invece sarebbe stato doveroso.

A rendere ancor più grave la vicenda è la condotta disdicevole dell’altra società coinvolta. Essa ha scelto di non instaurare alcun contatto con il Lucera Calcio, mancando di rispetto ma anche alla correttezza istituzionale tra club. Il tutto, nonostante il Lucera Calcio avesse già sostenuto costi diretti per il viaggio del calciatore e risposto positivamente, su sua richiesta, all’anticipo di una quota dello stipendio mensile.

Alla luce dei fatti, la società ritiene opportuno chiarire pubblicamente i motivi per cui il calciatore non figura tra i convocati ufficiali del ritiro della Prima Squadra, in programma dal 4 agosto.

Questo episodio rappresenta una frattura rispetto ai valori fondanti del nostro progetto, che continuerà con ancora maggiore decisione. Il Lucera Calcio non arretrerà di un passo rispetto alla propria linea: all’interno di questo gruppo devono esserci prima uomini, poi calciatori.

Pur prendendo le distanze da un comportamento che riteniamo grave e inaccettabile, auguriamo comunque a Innocent Ronald Media un futuro personale e professionale sereno.

La Società

ASD Lucera Calcio