LUCERA CAPITALE CULTURA PUGLIA 2025: AD AGOSTO ARRIVANO NEK, MAX GAZZÈ E I THE KOLORS

Sono stati annunciati i primi tre grandi artisti che animeranno l’anno di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025. Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa patronale in onore di Santa Maria Patrona, la città si prepara ad accogliere tre grandi nomi della musica italiana: Nek il 15 agosto, Max Gazzè con la Calabria Orchestra il 16 agosto e The Kolors il 17 agosto.

“Per la prima volta saranno tre gli artisti protagonisti della Festa, a conferma di un’edizione straordinaria che vuole coniugare tradizione e innovazione, spiritualità e spettacolo, identità e contemporaneità” – ha spiegato il Presidente del Comitato Feste Patronali di Lucera, Francesco Finizio.

“Il 2025 è un anno speciale per Lucera – dichiara il sindaco Giuseppe Pitta – Siamo Capitale della Cultura della Puglia, e abbiamo il dovere e il desiderio di celebrare al meglio questo titolo, valorizzando ogni appuntamento cittadino. La Festa patronale è il cuore pulsante della nostra comunità: un momento di fede, di identità e di condivisione. Per questo abbiamo voluto renderla ancora più ricca, con tre serate di grande musica che possano coinvolgere i cittadini, i pellegrini e i tanti visitatori che arriveranno in città”.

“Nek, Max Gazzè con la Calabria Orchestra e i The Kolors sono artisti di primo piano della scena nazionale – aggiunge l’Assessora alla cultura, Maria Angela Battista – e rappresentano tre stili diversi capaci di parlare a pubblici differenti, offrendo un’esperienza culturale e musicale che arricchisce il programma della Festa e quello della Capitale della Cultura. Sarà un agosto da vivere insieme, nel segno della bellezza, della musica e della tradizione”.

Per il coordinatore di Lucera Capitale cultura Puglia 2025, Pasquale Gatta – “A questi tre grandi nomi, tra i grandi eventi, aggiungeremo 10 appuntamenti di Estate/Muse/Stelle con Puglia culture e Fabrizio Gifuni, una edizione speciale della Settimana medievale e importanti progetti strategici come ‘Lucera innova’ su gaming e innovazione, le residenze culturali, la carovana culturale che attraverserà i Monti Dauni o appuntamenti speciali dedicati al turismo. Lucera 2025 è un’occasione per far dialogare identità e futuro con progetti di valorizzazione culturale, turistica e sociale che lasceranno un’eredità duratura per la città.”

GLI ARTISTI

NEK – Tra i cantautori più amati del pop italiano, Filippo Neviani – in arte Nek – ha all’attivo una carriera trentennale con successi intramontabili come Laura non c’è, Se io non avessi te e Almeno stavolta. Ha venduto milioni di dischi e ha calcato i palchi più importanti in Italia e all’estero.

MAX GAZZÈ con la CALABRIA ORCHESTRA – Uno degli artisti più eclettici e originali del panorama musicale italiano, Max Gazzè porta a Lucera un progetto unico: la fusione della sua musica con i suoni e le tradizioni della Calabria Orchestra, per uno spettacolo ricco di contaminazioni e sperimentazioni sonore.

THE KOLORS – La band rivelazione degli ultimi anni è protagonista delle classifiche italiane e internazionali. Il loro ultimo successo Tu con chi fai l’amore è diventato un tormentone e li ha consacrati come uno dei gruppi più energici e seguiti del momento.

I concerti, tutti gratuiti, si terranno in piazza Matteotti, che sarà allestita per accogliere in sicurezza il grande pubblico atteso.

