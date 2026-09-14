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Caos a Lucera: giocatori senza documento, non si gioca la gara di Bisceglie
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Caos a Lucera: giocatori senza documento, non si gioca la gara di Bisceglie
GARA NON DISPUTATA
Verificata l’impossibilità di dare il via al match per la mancanza del numero necessario di documenti di riconoscimento fra i calciatori della formazione ospite, l’arbitro ha dichiarato chiusa la sfida.
Esprimiamo forte rammarico per quanto accaduto, benché non dipendente dalla nostra volontà.
Un pensiero di vicinanza ci sia consentito spenderlo per i tifosi del Lucera.
Virtus Bisceglie