Lucera

Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia a Lucera

Redazione27 Maggio 2026
La strada dove nacque Genoveffa De Troia a Lucera nel centro storico porta una tabella antica di oltre mezzo secolo che indica una storia...
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia a Lucera

Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia,

la figlia spirituale prediletta di padre Pio…che diceva ai suoi fedeli:

“…che venite a fare da me…

se a Foggia avete Genoveffa?”

Lucera (Fg), 26 maggio 2026. Scoperta la Casa natale della Serva di Dio Genoveffa De Troia, è nel centro storico di Lucera, e stamattina è stato informato il Postulatore della Causa di Beatificazione della santa donna che ha vissuto tutta la sua esistenza in un letto di sofferenza per la consunzione degli arti e delle ossa.

Ieri a conclusione dell’ora di preghiera in occasione dell’Anniversario della nascita di padre Pio, Gianfranco Grasso, Giuseppe Saldutto e Gabriella hanno fatto una passeggiata nel centro storico. Grasso ha raccontato a Saldutto: “qui è nata Genoveffa De Troia, la Santa amica e coetanea di padre Pio…” (Lucera, 21 dicembre 1887 + Foggia 11 dicembre 1949). Saldutto afferma che questa casa oggi non è mappata nella storia ufficiale e si pensa solo alla casetta all’ingresso di porta Foggia vicino l’arco, (che sarebbe la seconda abitazione) poi la terza e ultima a Foggia. In vico Pergola Genoveffa è nata, in una traversa appunto di “Via Genoveffa De Troia”, c’è questa abitazione che risulta non mappata dalla storiografia ufficiale e popolare. Un nuovo tassello proprio dove nacque la Santa: Saldutto afferma che ci vorrebbe almeno una targa per la memoria storica, del paese natale della sofferente che morì all’età di 62 anni a Foggia.

La tabella vico Pergola è una piccola strada dove è nata Genoveffa De Troia a Lucera.
Genoveffa De Troia nel suo letto di sofferenza fotografata dal fotografo di padre Pio Federico Abresch mandato da padre Pio
La casa dove nacque Genoveffa De Troia in vico Pergola traversa di via Genoveffa De Troia in Lucera.
Redazione27 Maggio 2026