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Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia a Lucera

Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia,

la figlia spirituale prediletta di padre Pio…che diceva ai suoi fedeli:

“…che venite a fare da me…

se a Foggia avete Genoveffa?”

Lucera (Fg), 26 maggio 2026. Scoperta la Casa natale della Serva di Dio Genoveffa De Troia, è nel centro storico di Lucera, e stamattina è stato informato il Postulatore della Causa di Beatificazione della santa donna che ha vissuto tutta la sua esistenza in un letto di sofferenza per la consunzione degli arti e delle ossa.

Ieri a conclusione dell’ora di preghiera in occasione dell’Anniversario della nascita di padre Pio, Gianfranco Grasso, Giuseppe Saldutto e Gabriella hanno fatto una passeggiata nel centro storico. Grasso ha raccontato a Saldutto: “qui è nata Genoveffa De Troia, la Santa amica e coetanea di padre Pio…” (Lucera, 21 dicembre 1887 + Foggia 11 dicembre 1949). Saldutto afferma che questa casa oggi non è mappata nella storia ufficiale e si pensa solo alla casetta all’ingresso di porta Foggia vicino l’arco, (che sarebbe la seconda abitazione) poi la terza e ultima a Foggia. In vico Pergola Genoveffa è nata, in una traversa appunto di “Via Genoveffa De Troia”, c’è questa abitazione che risulta non mappata dalla storiografia ufficiale e popolare. Un nuovo tassello proprio dove nacque la Santa: Saldutto afferma che ci vorrebbe almeno una targa per la memoria storica, del paese natale della sofferente che morì all’età di 62 anni a Foggia.

La tabella vico Pergola è una piccola strada dove è nata Genoveffa De Troia a Lucera.