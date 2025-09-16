[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucera: potenziato l’organico del locale Commissariato P.S. con l’arrivo del nuovo Dirigente, Commissario Capo Dott.ssa Alba Vivolo, e otto nuovi agenti, destinati all’Ufficio Controllo del Territorio.

Questa mattina il Questore di Foggia ha fatto visita al Commissariato P.S. di Lucera per augurare un buon lavoro al nuovo Dirigente, Commissario Capo della Polizia di Stato Dott.ssa Alba Vivolo, proveniente dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, ed incontrare e dare il proprio benvenuto agli 8 nuovi agenti recentemente assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza allo stesso Commissariato.



I nuovi arrivati, provenienti da altre sedi di servizio e con un già solido bagaglio professionale, andranno ad incrementare l’organico dell’Ufficio Controllo del Territorio, al fine di potenziare e rendere più efficace l’azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità, aumentando il numero di equipaggi quotidianamente dispiegati sul territorio.



Il Questore, nel rivolgere a tutti un augurio di buon lavoro, si è detto sicuro dell’impegno che i nuovi arrivati profonderanno nell’assolvimento dei compiti di istituto al servizio della collettività.



Successivamente, il Questore ha incontrato il Sindaco di Lucera, al fine di presentare il neo Dirigente del Commissariato, Commissario Capo Dott.ssa Alba Vivolo con cui sarà certamente instaurato un rapporto di proficua collaborazione istituzionale.



I risultati operativi, a seguito del potenziamento dell’organico del Commissariato non hanno tardato ad arrivare. Infatti, solo nell’ultima settimana, nell’ambito degli incrementati servizi ordinari di controllo del territorio, le Volanti del Commissariato hanno tratto in arresto un noto pregiudicato lucerino per il reato di evasione, essendosi allontanato dalla propria abitazione ove era ristretto alla detenzione domiciliare ed hanno rinvenuto due autovetture provento di furto, entrambe asportate a Lucera, riconsegnandole ai legittimi proprietari.