Tragedia sfiorata sulla SS17: Auto contromano tra Foggia e Lucera

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Momenti di terrore si sono vissuti lungo la Strada Statale 17, nel tratto che collega Foggia a Lucera all’alba di oggi. Un automobilista ha imboccato la carreggiata nel senso di marcia sbagliato, rischiando un pericolosissimo impatto frontale.

L’episodio si è verificato all’alba dello scorso 21 Aprile intorno alle 5:30 del mattino. Sulla SS17 (Foggia-Lucera), nei pressi di una nota sala ricevimenti della zona. Un autotrasportatore che percorreva regolarmente il suo tratto di strada si è trovato improvvisamente di fronte la vettura che procedeva contromano ad alta velocità. Fortunatamente non si registrano feriti. L’impatto è stato evitato per una questione di centimetri e di prontezza di riflessi, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche. Nei video che scorrono online, l’uomo a bordo di una vecchia panda ha prontamente invertito il senso di marcia.

Non è la prima volta che questo specifico tratto di strada è teatro di simili episodi: già in passato i social e le testate locali avevano diffuso video che documentavano veicoli in contromano sulla stessa strada, sollevando forte preoccupazione tra i pendolari per la sicurezza stradale.