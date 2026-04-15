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TUTTI X UNO: A LUCERA LA FESTANZIANI PROVINCIALE UISP 2026

Sarà Lucera ad accogliere, domenica prossima 19 aprile, la FestAnziani Provinciale UISP 2026, un appuntamento ormai consolidato che celebra lo sport e l’attività fisica come strumento di socialità, benessere e partecipazione attiva.

La manifestazione è promossa dal Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Lucera e la partecipazione dei cittadini “over” provenienti da diversi comuni della provincia di Foggia: Carpino, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico, Zapponeta.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività dedicate alla promozione dei sani stili di vita e dell’invecchiamento attivo, valorizzando il ruolo centrale delle persone anziane all’interno della comunità.

Il titolo scelto, “Tutti x Uno”, racconta perfettamente lo spirito dell’iniziativa: una giornata di condivisione, inclusione e partecipazione, in cui ogni persona è parte di un progetto collettivo fatto di relazioni, movimento e benessere.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con la visita al suggestivo Castello di Lucera, simbolo del territorio e luogo di grande valore storico e culturale, e altre attività con finalità sociali. Seguirà, alle ore 12.30, il pranzo sociale, momento conviviale per eccellenza, e nel pomeriggio le attività in Piazza Matteotti, cuore pulsante della città, con esibizioni, animazione e attività motorie.

La Festa Anziani rappresenta un’occasione preziosa per ribadire il valore dello sport per tutti, senza limiti di età, e per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità attiva e inclusiva.

Una giornata che non è solo evento, ma esperienza condivisa, capace di generare energia sociale e costruire legami duraturi.

#UISP: Lo Sport che fa comunità