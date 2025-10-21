Lucera: i Carabinieri notificano provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di due esercizi commerciali
Lucera: i Carabinieri notificano provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di due esercizi commerciali
I Carabinieri della Compagnia di Lucera,nell’ambito di attività finalizzate a prevenire situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno notificato provvedimenti di sospensione delle licenze per 10 giorni – ex art. 100 T.U.L.P.S. -, emessi dal Questore della provincia di Foggia nei confronti dei titolari di due diversi esercizi commerciali ubicati nel centro storico di Lucera.
Le misure adottate scaturiscono dai reiterati controlli effettuati dai Carabinieri, che hanno permesso di far emergere la frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate di elevata pericolosità sociale.
Si ricorda che la sospensione dell’autorizzazione comminata dal Questore viene adottata sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, una norma che mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Oltre che nel caso di frequentazioni controindicate, tale provvedimento può essere emesso anche quando nel pubblico esercizio si verificano disordini o episodi di violenza.
Nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali.