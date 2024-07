“Lucera festiva”: presentato il ricco cartellone di eventi che animerà la città federiciana

Teatro, musica, eventi medioevali, feste patronali, cinema sotto le stelle e tanto altro.

Dal 10 luglio al 15 settembre 2024.

“Lucera festiva” è il ricco cartellone che abbraccia tutti gli eventi in programma nella città federiciana dal 10 luglio al 15 settembre 2024.

Teatro, musica, eventi medioevali, feste patronali, cinema sotto le stelle, presentazioni di libri renderanno Lucera un attrattore turistico e culturale nei mesi estivi.

La serata – andata in scena giovedì 4 luglio in piazza Duomo, presentata da Vito De Girolamo e accompagnata dal concerto della Unza Unza Band – ha visto insieme, per la prima volta, tutti i soggetti organizzatori: il Comune di Lucera, la Diocesi di Lucera-Troia, il Comitato Feste Patronali, l’Aps Cinque Porte Storiche – Città di Lucera, la Pro Loco Lucera e Murialdomani.

«Ringrazio tutti perché solo con un lavoro di squadra si può arrivare ad un risultato così importante», ha affermato con soddisfazione il Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, sottolineando che il Comune ha puntato molto sulle festività patronali – con i due grandi eventi in calendario, Achille Lauro (11 agosto) e Noemi (16 agosto) -, sulla 5^ edizione di “Estate Muse Stelle” che anche quest’anno vede la presenza all’Anfiteatro Augusteo di Lucera di una serie di artisti straordinari, sugli eventi medioevali e sul ritorno della “Sagra delle Sagre”.

«Continua il nostro impegno per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città e, allo stesso tempo, tramandare le tradizioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità», ha affermato il presidente dell’APS Cinque Porte Storiche Gianni Finizio, evidenziando che gli eventi medioevali (in programma dall’8 al 13 agosto) hanno ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, a dimostrazione del livello qualitativo raggiunto.

«Come da tradizione Lucera presenta la sua Festa Patronale: l’appuntamento più importante per fede e tradizione. Abbiamo messo su un programma di una settimana, dall’11 al 18 agosto, che vede la presenza di grandi artisti, tanta musica e tanti riti religiosi per sentirci comunità», ha spiegato il presidente del Comitato Feste Patronali Francesco Finizio. Inoltre, grazie alla riorganizzazione della storica Banda Silvio Mancini, affidata alle cure dei maestri Marika Perna e Antonello Ciccone, l’aria di festa arriverà anche nei quartieri più lontani dal cuore della città.

“7artisti – 7 opere – 7 chiese” è l’itinerario artistico e spirituale nei luoghi della rinascita cristiana della Lucera del XIV secolo, ideato in occasione dei 700 anni dalla morte del beato Agostino Casotti. A rendere omaggio al beato (che fu prima Vescovo di Zagabria, poi di Lucera dove si conservano le sue spoglie mortali) saranno gli artisti del territorio Cleonice Di Muro, Walter Diga, Salvatore Lovaglio, Giuseppe Petrilli, Andrea Petrillo, Morena Petrillo e Alessandro Tommasone, come ha raccontato durante la serata don Donato D’Amico, vicario del Vescovo della Diocesi Lucera-Troia.

Ad annunciare il ritorno, dopo quattro anni, della “Sagra delle Sagre” è stata la vicepresidente della Pro Loco Lucera Adriana De Peppo. La tre giorni, in programma dal 13 al 15 settembre, sarà un’importante prova per il nuovo direttivo della Pro Loco, che prevede di far arrivare in città circa 10mila persone da tutta la provincia.

Novità di quest’estate è “LuceHairUp – Migliorarsi sempre”, iniziativa a cura di Carlo Ventola, in calendario il 6 agosto.

PROGRAMMA “LUCERA FESTIVA 2024”

10 Luglio

ore 21.00 Arena dell’Opera

CINEMA SOTTO LE STELLE – “Cattiverie a domicilio”



15 Luglio

ore 21.00 Arena dell’Opera

CINEMA SOTTO LE STELLE – “Challengers”



22 Luglio

ore 21.00 Arena dell’Opera

CINEMA SOTTO LE STELLE – “May December”



25 Luglio

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

Antonio Rezza – Flavia Mastrella in “FRATTO_X”



28 Luglio

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

FRANCESCO CICCHELLA in BIS!



29 Luglio

ore 21.00 Arena dell’Opera

CINEMA SOTTO LE STELLE – “Fuga in Normandia”



02 Agosto

ore 19.00 Circolo Unione

“Augustin Kazotic e Lucera: l’Uomo, il Santo e la Città”



ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

Isabella Aragonese in “GLI AMORI DIFFICILI DI CALVINO”



03 Agosto

ore 22.00 Piazza Duomo

Gli Amici Per Sempre – Pooh Tribute Band



04 Agosto

ore 21.00 Pattinaggio Villa Comunale

Serata della Terza Età



05 Agosto

ore 19.00 Luogo da definire

Presentazione del Libro: “LE CHIAVI IN PALIO – Il corteo e il torneo medievale di Lucera tra storia e tradizioni” Claudio Grenzi Editore – MOSTRA



06 Agosto

ore 19.00 – 23.00 Piazza Duomo

LuceHairUp – Migliorarsi sempre



07 Agosto

ore 19.00 700 ANNI DALLA MORTE DEL BEATO AGOSTINO CASOTTI

Basilica Cattedrale

S. Messa per la chiusura dell’anno giubilare



ore 20.30 Episcopio

7 ARTISTI – 7 OPERE – 7 CHIESE

Itinerario artistico spirituale nei luoghi della rinascita cristiana della Lucera del XIV sec.



ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

Ginevra Di Marco – Franco Arminio “È STATO UN TEMPO IL MONDO”



08-09-10 Agosto

ore 19.00 Fortezza Svevo Angioina

VILLAGGIO MEDIOEVALE

Artigianato medievale, enogastronomia, giochi, musiche e spettacoli



11 Agosto

ore 22.00 Piazza Matteotti

ACHILLE LAURO in Concerto



12 Agosto

ore 18.00 Piazza Duomo

BENEDIZIONE DEL PALIO E DEGLI ATLETI DELLE 5 PORTE STORICHE



ore 21.00 Anfiteatro Romano

TORNEO DELLE CHIAVI

A cura dell’APS 5 Porte Storiche di Lucera



13 Agosto

ore 18.00 Centro Storico (partenza dalla Fortezza Svevo Angioina)

CORTEO STORICO

A cura dell’APS 5 Porte Storiche di Lucera



ore 21.00 Piazza Duomo

20/VISIONIFUTURE/24

A cura di Festina Lente / Murialdomani / Comitato Feste Patronali





14 – 18 Agosto FESTE PATRONALI



14 Agosto LA NOTTE DELLE COVER

ore 21.00 C.so Manfredi CESARE CREMONINI

ore 21.00 P.zza Repubblica RINO GAETANO

ore 21.00 Piazza Nocelli LIGABUE

ore 21.00 P.zza S. Francesco LITFIBA

ore 22.30 P.zza Duomo MANGO – DALLA – BATTISTI



ore 24.00 Basilica Cattedrale – SERENATA A MARIA

Corale “S. Cecilia – don E. Di Giovine” e i cori parrocchiali di Lucera



15 Agosto

ore 21.00 INCENDIO AL CASTELLO

ore 22.00 Piazza Duomo

The Big Ball Band

PINO CAMPAGNA cabaret

DJ SET – Costa Dj – Antonio Lionetti Dj – Giovanni Magno Vocalist



16 Agosto

ore 21.30 Piazza Duomo – “I TRE TENORI” concerto lirico sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Silvio Mancini” di Lucera diretta dal M. Antonello Ciccone



ore 22.30 Piazza Matteotti – NOEMI in concerto.

A conclusione del concerto ci sarà lo spettacolo dei Fuochi Pirotecnici realizzati dalla Pirodaunia srl di San Severo. I Fuochi saranno incendiati in viale Giovanni Paolo II zona Anfiteatro.



17 Agosto

ore 18.30 Piazza della Repubblica – IL PARCO DEI BAMBINI

Parco dei Gonfiabili – Spettacolo di Magia e Giocoleria – Trampolieri – Bolle di Sapone – Sculture di Palloncini – Truccabimbi – Zucchero Filato e PopCorn – BabyDance e Balli di Gruppo – Mascottes



ore 22.00 Piazza Duomo – RIDE BENE CHI RIDE A NAPOLI con Vincenzo De Michele

Un Viaggio tra musica e parole alla scoperta della risata napoletana



18 Agosto

ore 22.00 Piazza Duomo – 90 voglia di 2000 – LO SHOW ANNI 90 E 2000



Dal 13 al 18 Agosto, in fondo a viale Ferrovia, presso l’Area Mercatale, sarà allestito il LUNA PARK della ditta Alberini Germano.



23 Agosto

ore 22.00 Piazza della Repubblica

ALTER MATIA – Matia Bazar Tribute



24 Agosto

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

Peppino Mazzotta in “RADIO ARGO SUITE”



25 Agosto

ore 21.00 Pattinaggio Villa Comunale

Serata della Terza Età



27 Agosto

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

ICO Suoni del Sud e Soprano Libera Granatiero in Note di Celluloide



30 Agosto

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

Lino Guanciale in “ER CORVACCIO E LI MORTI”



1 Settembre

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

Conservatorio “U. Giordano” di Foggia – Ottetto di Violoncello di violoncelli “DALL’OPERA AL CINEMA”



3 Settembre

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

FAI Delegazione di Foggia e Accademia Belle Arti

“LA TERRA TREMA: I RACCONTI DEI TERREMOTI IN CAPITANATA”



5 Settembre

ore 21.30 Anfiteatro Augusteo

EMILIO SOLFRIZZI in “L’ANFITRIONE”



13-14-15 Settembre Centro Storico

SAGRA DELLE SAGRE

A cura di Pro Loco Lucera