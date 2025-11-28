Nasce “Capitanata Spirituale”, siglato partenariato tra i Comuni di Lucera, Foggia, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NASCE “CAPITANATA SPIRITUALE”, SIGLATO ANCHE DA MONTE SANT’ANGELO IL PARTENARIATO PER PROMUOVERE I GRANDI SANTUARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Ieri a Lucera 2025 – Capitale cultura Puglia, è stato firmato l’accordo di partenariato ‘Capitanata Spirituale’ per la valorizzazione e la promozione dei santuari e dei luoghi della spiritualità di cui è ricca la provincia di Foggia.

A promuoverlo i Comuni di Lucera, Foggia, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis pronti a mettere in rete alcuni tra I luoghi più famosi e visitati della Puglia:

* la Basilica-Santuario di San Francesco Antonio Fasani,

* il Santuario della Madonna dell’Incoronata,

* il Santuario di San Michele Arcangelo

* il Santuario di San Matteo Apostolo.

A partire da questi, si costruirà un itinerario di turismo culturale e spirituale, alla cui realizzazione coopereranno le istituzioni civili e quelle ecclesiastiche con l’intento di diffondere la conoscenza di questi patrimoni, incrementare le presenze turistiche, rafforzare il dialogo interreligioso e costruire una originale narrazione del territorio foggiano.

“Contribuiamo a rendere visibile il magnifico mosaico di luoghi, cammini, figure carismatiche di cui si compone la nostra identità culturale e spirituale” – ha dichiarato la vicesindaca di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba – “Insieme, avremo l’opportunità di accogliere un maggior numero di turisti e pellegrini, ai quali offrire un maggior numero di itinerari ed esperienze con l’intento di prolungarne la presenza nel nostro straordinario territorio”.

Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/…/nasce-capitanata…