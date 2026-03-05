Lucera, incendiata l’auto del comandante dei vigili. “Questa è diventata Lucera” preoccupazione sul web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LUCERA – L’auto del comandante della Polizia Locale di Lucera, Michele Polito, è stata incendiata la scorsa notte al centro città. Prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Gli inquirenti indagano sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude quella del gesto doloso, che potrebbe configurarsi come un atto intimidatorio nei confronti del comando dei Vigili.

Grande preoccupazione a Lucera tra la gente e tra gli amministratori e numerosi messaggi di solidarietà nei confronti del comandante. “Questa è diventata Lucera, se qualcuno prova a fare il suo mestiere, cioè controllare e far rispettare le regole, si ritrova ad avere questi “regali”

ed ancora “Piena solidarietà al comandante Polito, con la certezza che la gente perbene è tutta dalla sua parte, non si senta solo“

Foto LuceraWeb