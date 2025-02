[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucera, i Carabinieri effettuano un servizio straordinario di controllo del territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Lucera, nel corso del fine settimana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio svoltosi con l’impiego di 20 pattuglie ed oltre 40 militari.

In particolare, sono stati effettuati mirati controlli sulle principali arterie viarie e nelle zone maggiormente frequentate, finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, di armi, nonché, al rispetto delle norme del nuovo codice della strada e alla verifica delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive.

Durante i serrati controlli, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un uomo evaso dagli arresti domiciliari, hanno altresì a denunciato per guida in stato di alterazione psico – fisica per uso di sostanze stupefacenti e sotto l’effetto di alcol tre soggetti, tutti dimoranti nel comprensorio lucerino.

Ancora, nelle principali ed affollate vie del centro storico, sono stati fermati e controllati numerosi giovanissimi, sei dei quali sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state controllate oltre 100 persone, svariati esercizi pubblici ed elevate 25 contestazioni di violazioni al c.d.s. per un importo superiore agli 8.000 euro.