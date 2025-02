[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucera, i Carabinieri arrestano un uomo per tentato furto in appartamento

I Carabinieri della Compagnia di Lucera, nell’ambito di un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, hanno arrestato un 32 enne per tentato furto in abitazione.

L’uomo, ha tentato di introdursi all’interno di un appartamento in pieno centro storico forzando la porta d’ingresso sita al pian terreno con un attrezzo da scasso.

L’intervento dei militari è scaturito dalla segnalazione al numero di emergenza 112 di una donna che, trovandosi da sola in casa ed in preda al panico, aveva notato un individuo all’interno dello scantinato in procinto di raggiungerla al piano superiore.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno subito intercettato l’uomo che, alla loro vista, si è precipitato fuori dall’abitazione scavalcando il cancello perimetrale, venendo tuttavia fermato poco dopo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.