Foggia e Provincia: Nel mese di aprile la Polizia di Stato ha aumentato le attività interforze di controllo straordinario del territorio e ad alto impatto, raggiungendo considerevoli risultati.

La Polizia di Stato continua a dare costante impulso alle attività presidiali sul territorio, al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza in un contesto ambientale complesso e al fine ultimo di rispondere all’esigenze della cittadinanza della Capitanata.

Per tale ragione e al fine di garantire un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel solo mese di aprile, in questa Provincia sono state realizzate 10 operazioni ad Alto Impatto, unitamente alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, di cui 9 nella città di Foggia ed una in quella di Manfredonia, 76 servizi straordinari di controllo del territorio, di cui 25 nella città di Foggia, 24 in quella di Cerignola, 9 a San Severo, 11 a Manfredonia e 7 a Lucera.

Le attività operative si sono concentrate nelle zone a maggior vocazione aggregativa di giovani e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni hanno portato all’identificazione di 18690 soggetti, di cui 2542 pregiudicati, al controllo di 9513 veicoli.

Nel mese di aprile la sola Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di 26 persone, alla denuncia a piede libero di 37 soggetti, ad un ordine di allontanamento dalle zone rosse, al sequestro di 17150 gr. di sostanza stupefacente, di cui gr. 17097 cannabinoidi, gr. 47 di cocaina e gr. 6 di eroina.

Inoltre, nel solo mese di aprile, il Questore della Provincia di Foggia, al termine di accurate istruttorie effettuate dalla Divisione Anticrimine della Questura ha adottato 24 misure di prevenzione.

Nel dettaglio, sono stati eseguiti 3 ammonimenti, 13 avvisi orali nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, con contestuale invito a mantenere una condotta conforme alla legge. In più sono stati irrogati 2 provvedimenti di DASPO sportivi con obbligo di firma e 2 provvedimenti di DASPO Willy, 1 provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane e 3 fogli di via con cui è stato disposto il rimpatrio, nel comune di residenza, di altrettante persone.

Infine, all’esito delle attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura, sono stati emessi 5 decreti di espulsione nei confronti di altrettanti soggetti in situazione di irregolarità rispetto alle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale, di cui 2 sono stati accompagnati alla frontiera e 3, invece, presso i Centri di permanenza Per i Rimpatri.

Al netto dei risultati si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Istituzioni e delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento anche in forma anonima attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, per i quali è indispensabile il ricorso al 112NUE.