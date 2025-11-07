Cronaca Capitanata

Incidente sulla strada Foggia-Troia, muore un 23enne

Michela Rinaldi7 Novembre 2025
Stamane si è appresa la triste notizia del podista 70enne schiacciato da un trattore ad Ascoli, il territorio della Capitanata è scosso da un’altra tragedia. Un giovane di 23 anni, a bordo della sua Lancia Bianca, è uscito fuori strada sulla per cause ancora da accertare ed è deceduto, il ragazzo stava percorrendo la SP 115, per raggiungere Troia. I due episodi sono al vaglio degli inquirenti per comprenderne ed analizzarne le dinamiche. Per ora, con assoluta fermezza, si può dire che vanno adottate maggiore misure di sicurezza per le strade pugliesi, specie della provincia foggiana.

