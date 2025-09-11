Furto d’auto a Foggia al Grandapulia davanti gli occhi dei passanti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FURTO D’AUTO A FOGGIA AL GRANDAPULIA, è successo nella serata di oggi 11 settembre a Foggia. Un gruppo di malviventi ha rubato un’auto sfrecciando via di corsa. Nel video pubblicato dalla pagina DenunciAMO Foggia si vede che dopo intervenire una pattiglia della vigilanza. Non sappiamo al momento se sono riusciti a sventare il furto. Seguiranno aggiornamenti.

Il tutto davanti agli occhi dei passanti, che inermi non possono nulla se non chiamare la polizia.

Situazioni come queste accadono sempre piu di frequente in provincia di Foggia. I malviventi ormai operano indisturbati davanti alla gente senza timori.

Video @denunciAmofoggia