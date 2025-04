[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vicinanza e solidarietà al PM Galli dalla GES Bari e sottosezione di Foggia

“La Giunta Esecutiva Sezionale di Bari e la Sottosezione di Foggia esprimono sgomento e preoccupazione per il gravissimo atto intimidatorio posto in essere in danno del collega Roberto Galli, Sostituto Procuratore di Foggia.

Ancora una volta il territorio foggiano è stato teatro di un vile atto di violenza nei confronti della società e delle istituzioni, che non comporterà alcun arretramento nell’azione di contrasto alla criminalità condotta, con costante e quotidiano impegno, da parte delle forze di polizia e della magistratura.

A Roberto Galli e alla sua famiglia, tutta la magistratura associata del territorio intende manifestare la propria convinta e profonda vicinanza e solidarietà”.

La GES

La Sottosezione di Foggia