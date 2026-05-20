Foggia: 17enne pestato in Piazza Mercato, fermati quattro minorenni

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FOGGIA – Un nuovo e gravissimo episodio di violenza giovanile ha scosso la città di Foggia. Nella notte di sabato 9 maggio 2026, un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente accerchiato e aggredito nella centrale Piazza Mercato, uno dei principali luoghi della movida cittadina.

I Carabinieri del Comando Provinciale, a cui è stata sporta denuncia il giorno seguente, hanno condotto indagini rapide ed efficaci, risalendo in breve tempo ai presunti responsabili dell’aggressione.

Gli aggressori: Il gruppo è risultato composto interamente da ragazzi minorenni. Nello specifico, le forze dell’ordine hanno identificato due giovani di 17 anni e due giovanissimi al di sotto dei 14 anni.

Le condizioni della vittima: Il 17enne aggredito ha subito un pestaggio particolarmente violento, riportando lesioni multiple, anche al volto, giudicate guaribili con una prognosi di 25 giorni.

La ricostruzione dei fatti: I militari sono riusciti a identificare la “baby gang” grazie all’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona, ascoltando le persone informate sui fatti e sottoponendo diversi fascicoli fotografici ai testimoni.

I provvedimenti: A seguito dell’identificazione, il Questore di Foggia ha emesso nei confronti dei due aggressori 17enni il “Daspo Willy”, una rigorosa misura di prevenzione che impedirà loro l’accesso alle aree della movida cittadina.

Per rispondere all’escalation di violenza urbana, i genitori della vittima, supportati dal proprio legale, hanno organizzato una manifestazione pubblica e pacifica. L’iniziativa, fissata per sabato 30 maggio 2026 a partire dalle ore 17:00 proprio in Piazza Mercato, ha l’obiettivo di denunciare i crescenti episodi di aggressione e di rivendicare una maggiore e costante presenza delle forze dell’ordine nelle aree di ritrovo serale.

Fonti: