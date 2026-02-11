Attualità CapitanataAttualità ItaliaAttualità PugliaCronaca CapitanataCronaca ItaliaCronaca Puglia

La piccola Francesca si è spenta dopo anni di lotta

Michela Rinaldi11 Febbraio 2026
Tutto il Gargano piange la morte di Francesca D’Amaro, 9 anni, venuta a mancare dopo una battaglia lunga 8 anni, a causa di un brutto male al rene sinistro. La notte del 10 febbraio, la sua breve vita si è fermata in un letto di ospedale della “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni rotondo. La famiglia d’Amaro è stata sostenuta da tutta la provincia, nel 2018 fu avviata una raccolta fondi finalizzata alle varie spese da affrontare in merito alla situazione. Le esequie si son tenute nella giornata di oggi, nella chiesa della Madonna del Carmine di Sannicandro Garganico, città natale della bimba.

