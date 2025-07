Vieste, entra nudo in casa di una turista e tenta di violentarla, arrestato un 40enne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VIESTE – Un uomo di 40 anni è entrato lo scorso 2 luglio, in casa di una turista durante la notte per tentare di abusarne sessualmente. La notizia trapelata solo nelle ultime ora ha portato all’arrestato dell’uomo da parte dei carabinieri, per violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima, era sola in casa, si è svegliata nel cuore della notte accorgendosi della presenza dell’uomo, nudo ai piedi del letto e ha iniziato ad urlare. L’uomo, sempre secondo la ricostruzione l’avrebbe aggredita fisicamente. I Passanti avrebbero sentito le urla della donna e hanno allertato i carabinieri.

I militari dell’Arma hanno fatto ingresso nell’appartamento attraverso una porta finestra riuscendo a bloccare l’uomo che stava ancora colpendo la donna che è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per le cure del caso.