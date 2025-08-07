Tragedia a Foggia, donna uccisa a coltellate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA – Tragedina nella notte tra il 6 e il 7 agosto a Foggia, nel centro storico di Foggia, precisamente in vico Cibele, nelle vicinanze di via Parisi. Una donna di 46 anni è stata trovata senza vita, riversa a terra in strada.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che, allertati da urla, hanno prontamente avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, mantenendo aperte tutte le piste investigative. La vittima è stata identificata come L.C., originaria di San Giovanni Rotondo ma residente nel capoluogo da diversi anni.

La comunità locale è sotto shock e in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini sono in corso per determinare se si sia trattato di un atto violento o di un’altra causa, e per fare piena luce su questa tragica vicenda che ha gettato un’ombra di dolore sulla città.