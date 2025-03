Foggia e provincia: massimo impulso alle attività di controllo del territorio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA E PROVINCIA: MASSIMO IMPULSO ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

La Polizia di Stato di Foggia continua a dare costante impulso alle attività presidiali del territorio, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e per innalzare il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza.

In tale ottica, in ottemperanza alle determinazioni assunte in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento interforze, tenutasi presso la locale Prefettura, il Questore di Foggia ha predisposto ed attuato un’intensa serie di servizi interforze di controllo straordinario del territorio e operazioni ad “Alto Impatto”.

Le operazioni dell’ultima settimana hanno visto il coinvolgimento di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ed hanno interessato la città di Foggia, Cerignola, San Nicandro Garganico, San Severo, Lucera, Orta Nova, Carapelle, Manfredonia, Stornara, Stornarella.

Le operazioni si sono svolte nei centri cittadini e, in particolare, nelle aree ove sono maggiormente presenti attività commerciali ed hanno portato all’identificazione di circa 3.500 soggetti, al controllo di 1.900 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro; al controllo di 25 esercizi commerciali, all’elevazione di 116 sanzioni per violazioni al C.d.S.

Sono stati eseguiti a Foggia, inoltre, 5 ordini di allontanamento dalle c.d. “zone rosse”, individuate con ordinanza prefettizia, nei confronti di altrettanti soggetti che hanno, di fatto, impedito la pacifica fruibilità di quelle zone tramite atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.

Al netto dei risultati si rimarca come le presenti attività permettono di rendere un forte segnale ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si rammenta la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento anche in forma anonima attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, per i quali è indispensabile il ricorso al 112 Nue.