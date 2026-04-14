Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Omicidio Dino Carta a Foggia, non regge l’ipotesi scambio di persona. Il killer attendeva la vittima?

Non tiene la pista dello scambio di persona: l’omicidio di Dino Carta a Foggia, il 42enne personal trainer ucciso nella serata di ieri con quattro colpi di pistola, potrebbe avere un movente su cui lavorano gli investigatori in queste ore.

Il killer potrebbe aver agito con premeditazione, conoscendo le abitudini del 42enne che era per strada con il suo cane come ogni sera.

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare della vittima cercando di scavare tra amicizie ed inimicizie del giovane, e stanno sentendo parenti e familiari di Carta.

Dino Carta, di mestiere personal trainer, era molto conosciuto nella sua città per la sua attività e per l’impegno nel volontariato. Aveva una moglie e due figlie: una di dodici anni, avuta da una precedente relazione, ed una piccola di 10 mesi.