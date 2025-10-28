Cronaca CapitanataMonte Sant'Angelo
Rapina da Sarni oro al Centro Commerciale del Gargano
Alle 20.00 circa del 28 Ottobre tentata Rapina presso il Sarni Oro del Centro Commerciale del Gargano di Monte Sant’Angelo. Prontamente partito il sistema di sicurezza. Dalle prime informazioni giunte alla nostra redazione i ladri non sarebbero riusciti a rubare nulla proprio grazie al pronto Intervento del sistema di sicurezza.
Secondo le informazioni giunte alla nostra redazione i ladri sarebbero riusciti a prendere gioielli di piccola entità per poi fuggire una volta che l’impianto fumogeno di sicurezza si è azionato.
Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute per reperire tutte le informazioni atte ad individuare i responsabili del furto.
ECCO IL VIDEO: