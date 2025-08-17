CerignolaCronaca Capitanata
Cerignola, preso il latitante Tommaso Morra
E’stato catturato a Cerignola, in provincia di Foggia, il latitante Tommaso Morra.
Condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, di cui dovrà scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni per un tentato assalto al caveau Mondialpol di Calcinato, in provincia di Brescia, nel 2022.
Ad arrestarlo nella mattinata la Polizia, con il supporto della Guardia di Finanza; le indagini sono state coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia.
Lo riporta Ansa