[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Duro colpo alla rete criminale della auto rubate di Cerignola

Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica e al termine di un’articolata indagine condotta dalla Polizia di Stato della Bat, ha disposto una misura cautelare in carcere per 25 persone, tutte originarie di Cerignola.

Gli indagati sono ritenuti gravemente coinvolti in un’associazione per delinquere che avrebbe agito sistematicamente per rubare, riciclare e rivendere veicoli, operando con metodi consolidati e un’ampia rete di contatti. Le accuse, mosse a vario titolo, comprendono i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione.

L’operazione rappresenta l’esito di un’inchiesta complessa, frutto del lavoro congiunto tra forze dell’ordine e magistratura, finalizzato a smantellare un sistema illecito che, secondo gli inquirenti, avrebbe alimentato per anni un fiorente mercato criminale.

I dettagli dell’inchiesta verranno illustrati in mattinata nella sede della Procura di Trani, alla presenza dei rappresentanti delle forze investigative e della magistratura inquirente.