Furto con strappo alla stazione di Foggia: fermato un extracomunitario

FOGGIA: LA POLIZIA DI STATO SOTTOPONE A FERMO DI P.G. UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 24ENNE QUALE INDIZIATO DI FURTO CON STRAPPO AVVENUTO NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FOGGIA

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione costituzionale di non colpevolezza, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, e allo scopo di soddisfare l’interesse pubblico a ricevere una corretta informazione, si comunica che nella tarda serata del 1° agosto scorso, all’esito di attente ed approfondite indagini, personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia sottoponeva a fermo di P.G. un cittadino del Gambia di anni 24, in Italia senza fissa dimora, in quanto indiziato del delitto di furto con strappo.

Lo stesso, la notte precedente, intorno alle ore 03:00, si era reso responsabile del borseggio della borsa di proprietà di una viaggiatrice settantenne, in transito dalla stazione di Foggia. L’uomo, già noto alle forze di polizia per reati analoghi commessi nella medesima stazione ferroviaria, tra i quali un altro furto con strappo avvenuto il 23 luglio scorso, veniva riconosciuto dalla denunciante. Dopo il suo rintraccio, veniva accompagnato presso il carcere di Foggia a disposizione dell’A.G..

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.