Puglia, parcheggia il pullman senza freno a mano e si schianta contro il muretto di una pizzeria

Il mezzo, senza nessuno a bordo, intorno alle 18.30 ha attraversato via Gravina, un’arteria molto trafficata a quell’ora, e ha terminato la sua corsa contro il muretto esterno della pizzeria Scambulet. Per fortuna le auto presenti sono riuscite a schivare l’autobus.