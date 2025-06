[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Omicidio Mastropasqua, fermato un 43enne

I Carabinieri della Compagnia di Foggia e del Nucleo Investigativo hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto –sulla cui convalida ed eventuale misura cautelare si determinerà il Giudice per le Indagini Preliminari – nei confronti di un 43enne foggiano, accusato di avere, nella mattinata di ieri 19 giugno, in via Zuretti, esploso un colpo di pistola da distanza ravvicinata all’indirizzo di un 50enne del luogo, attinto mortalmente al collo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire – anche grazie alle determinanti immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona – le fasi del delitto, maturato per asseriti contrasti di natura economica, e di individuare l’indagato, rintracciato nel pomeriggio di ieri anche grazie alla sinergica collaborazione, nell’attività di ricerca, fornita da personale della Polizia di Stato. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Foggia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.