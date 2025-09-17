Cronaca CapitanataMonte Sant'Angelo
Omicidio a Monte Sant’Angelo: ucciso il giovane Leonardo Ricucci
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Omicidio a Monte Sant’Angelo: ucciso il giovane Leonardo Ricucci
Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant’Angelo nel Foggiano.
A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.
Il delitto è avvenuto in una zona impervia alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
ANSA