Rapina sventata al Centro Commerciale, i ladri rubano pochi pezzi. Video

MONTE SANT’ANGELO – Rapina sventata al Centro Commerciale del Gargano, grazie al sistema di sicurezza che ha fatto scattare i fumogeni. I ladri sono fuggiti in pochi istanti prendendo solo pochi pezzi.



Magro bottino per i ladri che circa alle 20.00 del 28 Ottobre 2025 sfruttando l’orario di chiusura sono intervenuti presso il Sarni Oro del Centro Commerciale del Gargano di Monte Sant’Angelo. Poco dopo l’impianto di allarme è prontamente stato attivato innescando un folto fumo che ha messo in fuga i malviventi.

Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili.

Ecco le immagini