Carabinieri, 7 persone arrestate in provincia di Foggia

Foggia, rapine in centro e nel Quartiere Ferrovia: due arresti da parte dei Carabinieri.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle aree urbane più sensibili, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto 2 persone, che dovranno rispondere a vario titolo, ognuna in relazione alla propria condotta e nell’ambito di fattispecie rubricate autonomamente, di una rapina e di una tentata rapina.

Il primo arresto è scaturito da una mirata attività di ricerca finalizzata all’individuazione dell’autore di una rapina perpetrata lo scorso 30 luglio in via Gorizia ai danni di una giovane donna. Le pattuglie dell’Arma, giunte in via Martire, hanno notato due individui corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima. Uno di questi avrebbe tentato di eludere il controllo aggredendo i militari operanti con un coltellino, venendo tuttavia bloccato efficacemente. Il ragazzo, un 25enne già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rapina, per poi essere condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto è avvenuto in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 22enne che, armato di coltello, la notte del 20 luglio avrebbe avvicinato un passante nella zona del Quartiere Ferrovia, tentando di sottrargli con la forza gli effetti personali. La vittima, sebbene impaurita, sarebbe riuscita ad allertare le forze dell’ordine e a fornire una descrizione dettagliata dell’aggressore, permettendo così l’individuazione del responsabile.

I due episodi si inseriscono in un più ampio contesto di eventi analoghi recentemente verificatisi nelle aree del centro cittadino e del Quartiere Ferrovia, già oggetto di attenzione da parte dell’Arma anche a seguito delle segnalazioni pervenute da comitati di zona. Le denunce raccolte sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, al fine di individuare eventuali connessioni e risalire ai responsabili.

Orta Nova e Orsara di Puglia: tre arresti dei Carabinieri per spaccio ed evasione.

A Orta Nova, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 36enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un controllo presso la sua abitazione, l’uomo avrebbe lanciato dalla finestra della camera da letto diverse bustine contenenti complessivamente 90 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una scatola in metallo con 3.500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Sempre a Orta Nova, nel corso di un altro servizio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un soggetto rintracciato fuori dalla propria abitazione, dove stava scontando gli arresti domiciliari.

Un arresto per evasione è stato effettuato anche dai Carabinieri della Stazione di Orsara di Puglia, che hanno parimenti sorpreso in quel centro, fuori dal proprio appartamento, un uomo sottoposto ai domiciliari.

Volturino (FG), i Carabinieri arrestano una persona per detenzione ai fini di spaccio, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona.

I Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere un uomo di Torremaggiore (FG), accusato della detenzione illecita di sostanza stupefacente, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona.Nella mattinata del 22 luglio 2025, in località Taborra del comune di Volturino, i Carabinieri hanno fermato per un controllo un’autovettura, il cui conducente è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina. Nella circostanza l’uomo, privo di patente di guida poiché revocata a seguito di applicazione di misura di prevenzione, avrebbe esibito una patente risultata falsa, riportante i dati di un’altra persona. La successiva perquisizione estesa al suo domicilio avrebbe consentito di rinvenire bilancini di precisione e sostanze idonee al taglio e al confezionamento di sostanza stupefacente.

Cagnano Varano (FG): un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri della Stazione di Cagnano Varano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 25enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, notato dai militari dell’Arma mentre si aggirava a piedi lungo il corso principale di quel centro, alla vista dei Carabinieri avrebbe tentato di disfarsi di cinque dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 1,5 grammi, successivamente recuperate dai militari. La conseguente perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione ha poi permesso di rinvenire ulteriori 9 grammi circa tra cocaina e hashish già suddivisi in dosi, la somma in contanti di 1.760 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, oltre a materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.