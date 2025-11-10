Cronaca Capitanata

Vincenzo Coppolella, il 23enne rimasto vittima di un incidente, l’ultimo saluto alla chiesa San Secondino

Michela Rinaldi10 Novembre 2025
Troia si prepara a dare l’ultimo saluto al 23enne Vincenzo Coppolella, rimasto vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla SP 115 che collega Foggia a Troia. Il ragazzo stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro all’istituto poligrafico, fermatosi per la grave perdita del giovane, dipendente della struttura da circa un anno. La sua Lancia Y bianca, per cause tuttora da assodare, avrebbe perso il controllo ed è finita contro alcuni alberi. Le esequie saranno celebrate alle 15:30 nella chiesa di “San Secondino” a Troia, dove amici, parenti e compaesani si riuniranno per il triste momento.

