Incidente sulla Manfredonia – Mattinata, ferita una donna in bicicletta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi, lungo la SS89 Garganica, vicino al distributore di benzina in zona ex Sisecam, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di ciclisti.



Secondo quanto appreso da Radio Manfredonia Centro, Un uomo alla guida di un’auto avrebbe invaso l’altra corsia, travolgendo una donna in bicicletta. Le condizioni dei feriti sono critiche, e l’elisoccorso è intervenuto per il trasporto urgente in ospedale. Le autorità stanno investigando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna coinvolta risulta di nazionalità tedesca. La circolazione è stata rallentata per consentire i soccorsi e i rilievi.



FOTO DI RADIO MANFREDONIA CENTRO