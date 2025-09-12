Scaraventano uomo fuori dalla sua auto e gli rubano la Mercedes, succede dalla SS16

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Poco fa si è consumato l’ennesimo assalto a poveri cittadini, sulla SS16 CERIGNOLA-FOGGIA dei banditi hanno scaraventato un uomo fuori dalla sua auto per rubargli la Mercedes. Sembra un film ma è tutto vero! Sono troppi i casi quotidiani che colpiscono la Capitanata, lo stato deve presidiare il territorio in maniera piu incisiva. I Cittadini chiedono piu protezione.