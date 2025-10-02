[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arrestato il responsabile dell’accoltellamento al quartiere Ferrovia

La Polizia Locale di Foggia ha individuato e arrestato nella nottata il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta la scorsa sera al Quartiere Ferrovia. Si tratta di un cittadino senegalese di 35 anni, con regolare permesso di soggiorno, trovato ancora in possesso dell’arma utilizzata nell’aggressione.

Gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile grazie a un’accurata attività investigativa, che ha combinato l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino – potenziato dall’Amministrazione comunale – e successivamente il tracciamento telefonico del soggetto.

«Un risultato che conferma l’efficacia del lavoro svolto dalla Polizia Locale e la validità degli investimenti che l’amministrazione sta facendo sulla sicurezza urbana – commentano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano -. La combinazione tra le nuove tecnologie e la capacità professionale degli agenti è la chiave per rafforzare il presidio del territorio. Continueremo a lavorare per garantire maggiore sicurezza ai cittadini».

«Questa operazione – dichiara il Il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo -, dimostra che la Polizia Locale non è solo un presidio di prossimità, ma anche una forza in grado di condurre indagini e azioni complesse. L’arresto è il frutto della tempestività e della professionalità dei nostri agenti, impegnati ogni giorno nella tutela della collettività».