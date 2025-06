[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, cadavere di un uomo in auto. Carabinieri al lavoro

A Foggia, in via Arpaia, il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato all’interno di un’auto in sosta.

Segnalati colpi di arma da fuoco.

Sul posto sono al lavoro i Carabinieri in attesa dell’arrivo del medico legale.