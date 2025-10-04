Cronaca Capitanata

Omicidio a Borgo Mezzanone, ucciso senegalese

Luca Pernice4 Ottobre 2025
Un cittadino senegalese è stato ucciso a coltellate mentre un altro straniero rimasto ferito. È quanto accaduto ieri notte a ridosso del ghetto di Borgo Mezzanone l’insediamento abusivo che si trova tra Foggia e Manfredonia dove vivono circa 1500 migranti.  Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri

