Omicidio a Borgo Mezzanone, ucciso senegalese

Un cittadino senegalese è stato ucciso a coltellate mentre un altro straniero rimasto ferito. È quanto accaduto ieri notte a ridosso del ghetto di Borgo Mezzanone l’insediamento abusivo che si trova tra Foggia e Manfredonia dove vivono circa 1500 migranti. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri