Tragedia a Orta Nova: 34enne perde la vita in un incidente sul lavoro

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ORTA NOTA – Raffaele Sacchitelli, un agricoltore di 34 anni, è l’ennesima vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne del Foggiano. Il dramma si è consumato nella tarda serata di martedì 19 maggio, lungo la Strada Provinciale 81 in agro di Orta Nova, all’interno dei terreni agricoli gestiti dalla vittima.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il giovane stava manovrando un muletto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo operatore si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Un impatto violentissimo che si è rivelato fatale.

L’intervento dei soccorsi: La chiamata di emergenza è scattata subito, ma l’arrivo dei sanitari del 118 si è purtroppo concluso con la sola constatazione del decesso. Le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo ed è morto sul colpo.

Messa in sicurezza: Sul luogo dell’incidente è stato fondamentale l’operato dei vigili del fuoco, che si sono occupati del sollevamento del mezzo pesante, della bonifica e della messa in sicurezza dell’intera area.

Le indagini: Attualmente i Carabinieri stanno conducendo i dovuti rilievi per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

La comunità di Orta Nova è sotto shock; il sindaco Domenico Di Vito ha espresso profondo cordoglio, ricordando come il giovane lavoratore fosse prossimo alla promessa di matrimonio.

Fonti consultate: Foggia Reporter: “Orta Nova, operaio morto sul lavoro”