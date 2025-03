Incendiata l’auto di Matteo Masciale, la solidarietà dell’Arcivescovo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella scorsa notte è stato messo a segno un altro atto criminale: è stata incendiata l’auto del consigliere comunale di San Giovanni Rotondo, Matteo Masciale.

Non possiamo assolutamente tacere davanti a questo ennesimo e ingiustificato atto intimidatorio a danno di chi cerca di adempiere al proprio compito istituzionale, al servizio di tutti, con trasparenza e legalità. Simili atti che non possono avere alcuna giustificazione, negli ultimi anni hanno colpito altri amministratori pubblici di diversi Comuni del nostro Gargano e sono segno evidente di comportamenti illegali e mafiosi.

Al consigliere Masciale, cui va tutta la mia vicinanza, raccomando di non temere la mano vile di chi si nasconde dietro un simile atto intimidatorio e si sente padrone, mentre dimostra di essere perdente!

Siamo più che certi che chi segue la via della legalità non ricorre ad atti intimidatori: nelle nostre belle cittadine garganiche non ci può essere più posto per chi vuole o sa usare solo la violenza per i propri personali interessi.

Al consigliere Masciale e a quanti si impegnano quotidianamente dentro e fuori le Istituzioni, ad ogni titolo e grado, per la lotta alla trasparenza e legalità, dico: coraggio, la legalità e la trasparenza sono la strada giusta!

Non saranno gli atti intimidatori a fermare la rinascita del nostro amato Gargano che tanti cittadini dal basso chiedono, ed anzi confermano che stiamo percorrendo la strada corretta per aver smascherato con la nostra attenzione punti e situazioni dolenti, per aver imparato a ben

distinguere, per sapere da che parte stare avendo “imboccato la strada dell’educazione e dello sviluppo della Legalità, nonché quella del mantenere alta la lotta alle mafie”

Coraggio, consigliere Masciale, e coraggio a tutti voi che vi impegnate nelle Istituzioni per promuovere il bene comune da operatori di pace, legalità e trasparenza: non fermatevi, continuate a camminare!

Manfredonia, 24 marzo 2025

p. Franco Moscone crs