Mafia Foggia, arrestato Gesualdo

All’alba di stamani, i Carabinieri del GIS hanno fatto irruzione all’interno di un edificio della periferia

di Foggia, sorprendendovi all’interno il pregiudicato latitante Leonardo Gesualdo 39enne

esponente di spicco della “Società foggiana”, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a

12 anni per “associazione mafiosa”.



Il blitz condotto dai reparti speciali dell’Arma giunge a conclusione delle indagini sviluppate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che – sotto il coordinamento della Direzione

Distrettuale Antimafia di Bari, guidata dal Procuratore Roberto Rossi – nei giorni scorsi erano

riusciti finalmente a localizzare il rifugio nel quale si nascondeva il latitante in fuga oramai da 5 anni.

Il ricercato, sorpreso nel sonno dalle esplosioni che accompagnavano l’ingresso delle teste di cuoio

all’interno del covo, si è arreso senza opporre alcuna resistenza, nonostante avesse con se una pistola con matricola abrasa, con il caricatore inserito contenente sei colpi.